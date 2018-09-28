Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана

28 сентября 2018 19:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с пожаром на заводе министерства оборонной промышленности в Ширване возбуждено уголовное дело, говорится в пятницу в сообщении Генпрокуратуры.

После поступления информации о пожаре на заводе "Араз" министерства оборонной промышленности в городе Ширван на место происшествия прибыли сотрудники ведомства, городского отдела полиции и городской прокуратуры, а также машины, механизмы и живая сила министерства. В результате совместных мероприятий удалось предотвратить распространение огня.

В ходе предварительного расследования было установлено, что пожар возник во время установки станка в контейнерном цехе завода. В результате пожара Вагиф Халилов и Сабит Исмайлов получили ожоги различной степени и были размещены в Ширванской центральной городской больнице.

По факту в прокуратуре города по статье 223.1 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, если это могло повлечь смерть человека или иные тяжкие последствия). С целью установления причин происшествия и других фактов была назначена экспертиза.

В настоящий момент продолжаются необходимые следственные мероприятия.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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