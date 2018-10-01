Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и президент Baku Media Center Арзу Алиева посетили выставку "От отходов к искусству" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и президент Baku Media Center Арзу Алиева ознакомились с произведениями, созданными в рамках проекта "От отходов к искусству" и представленными в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала". Проект представлен в рамках Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими, посвящённого творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417 гг.). Фестиваль Насими, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры, впервые прошёл в Азербайджане с 27 по 30 сентября.

На открытии гостям была представлена концертная программа состоящего из детей и подростков известного парагвайского оркестра “Recycling”. Солисты исполняли на музыкальных инструментах, созданных в результате повторной переработки отходов. Это было удивительно!

Участвующие в проекте художники из разных стран мира, дав вторую жизнь бумагам, автомобильным частям, стеклу, металлическим кускам и другим, считающимся ненужными отходам, еще раз продемонстрировали, что из "кучи ненужных вещей" можно сотворить даже произведения искусства. Цель выставки - оценить отходы, пропагандировать ответственный подход при обращении с ними, повышение внимания граждан к экологии окружающей среды. Выставка нацелена на то, чтобы прививать населению понимание важности сохранения окружающей среды в чистоте, отучить его от привычки, не задумываясь, выбрасывать ненужные вещи в мусорные баки.

Отметим, что с 2015 года в поселке Гала действует музей "От отходов к искусству". Выставка "От отходов к искусству" с 2010 года реализуется по инициативе Фонда Гейдара Алиева в рамках проекта "Чистая Гала", выполняемого ОАО "Чистый город". В рамках проекта для жителей поселка проводятся различные информационные мероприятия, связанные с управлением отходами. На протяжении нескольких лет в Баку возобновляются и повторно используются содержащиеся в отходах сырье и энергия.

Участники выставки рассказали Trend о своих интересных работах.

Марат Тухватшин из России в работе "Поэт и монстр" создал Насими в виде невинного младенца, а чудовище – из бытовых отходов: "Монстр, созданный из бутылок, пластиковых пакетов и бумаги, олицетворяет ту часть человечества, которое производит мусор, - все невежество, жестокость и насилие. А маленький ребенок – это душа Насими. Я считаю, что творчество поэта – это чистая душа младенца. И трагический момент заключен в том, что монстр хочет съесть младенца, но ребенок не боится его, напротив, встречает цветами – отвечает своей мудростью".

Сами Сийаби из Омана в работе "Система жизни" завуалировал образ Насими разноцветными нитями: "Чтобы бороться с хаосом, необходима система и возращение к истокам истинных законов человечества. Красные нити олицетворяют солнечные лучи, зеленые - природу и жизнь, белые – чистоту помыслов, коричневые – пробуждение земли. Все это философия жизненного комфорта и спокойствия".

Сахиб Вердиев из Азербайджана представил "Трон Насими", созданный из выброшенных автомобильных и велосипедных частей: "Насими считал человек высшим творением Всевышнего, наделенного лучшими дарами. Своей работой я хотел возвысить Насими до правителя. Верхняя часть трона украшена идеей хуруфизма, далее идет солнце и восемь планет, руки, молящие Всевышнего, и завершается композиция буквой «Н» в виде острых железных колов. Только он может сесть на свой трон, потому что мучения, выпавшие на его долю, мог вынести только он сам".

Ева Царука из Латвии своей работой "Мать-земля" хотела выразить любовь и уважение Азербайджану – Стране огней: "Главные элементы работы – это спички и зажигалки, которые создают огонь, и расплавленные полиэтиленовые кульки, которые в синтезе с мозаикой и художественной работой создают общий фон картины. Наша многострадальная земля всегда тянется к возрождению и надежде на лучшее будущее. Так же как и душа Насими, которая страдала за человечество. Насими был человеком мира и этот мир, дарованный современникам, необходимо беречь".

Адис Лукас из Боснии и Герцеговины представил работу "Симург" из проволок и каменную статую "В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь"– знаменитая цитата из произведения Насими: "Мифологическая птица Симург сжигает себя на костре и возрождается из пепла, и каждое его перо, сгорая, дарует людям бессмертие души. Образ Симурга имеет различную трактовку. Чаще он воспринимается как вещая птица справедливости и счастья, но в некоторых мифах Симург является сторожем, восседающим на горе, отделяющей потусторонний мир. В метафорическом смысле – каждый человек может сам себя возродить из пепла".

Ольга Эрен из Казахстана работу "Шамс" посвятила девушке, которая настолько любила Насими, что отреклась от всего на свете и тем самым погубила себя: "Шамс – означает солнце и в своей миниатюре я хотела показать философию этого трагического момента. Насими говорил "Я – тайна, живучая в каждом непознанном чуде, Я – солнце, горящее ярче небесных светил". Пусть над нашими странами, над всем миром всегда светит и греет солнце, пусть в веках живет любовь"

Фестиваль Насими прошел под лозунгами "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я – крупица, я - светило…", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими – Шамахы были организованы программы. Проект реализован в международном масштабе с участием всемирно известных исполнителей, философов, ученых, которые пишут о духовности в современном обществе, а также профессионалов, любителей в этой сфере и молодежи, в том числе интерактивно - с широкой публикой зрителей.

(Автор: Вугар Иманов)

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