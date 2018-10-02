В Исполнительной власти Баку проводится проверка

БАКУ /Trend/ - В Исполнительной власти Баку проводятся проверка и инвентаризация, говорится в сообщении ИВ столицы, распространенном во вторник.
Распоряжением и.о. главы Исполнительной власти Эльдара Азизова создана комиссия, которая проводит инвентаризацию.
Проверки пройдут во всех структурах ИВ, в том числе полная и всесторонняя проверка будет проведена в ПО «Баклифтремонт».
Необходимо отметить, что инвентаризация считается нормальным явлением и периодически проводится во всех учреждениях и организациях.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)
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