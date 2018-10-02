В Азербайджане арестованы лица, требовавшие деньги за прием на работу в Службу ASAN

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане арестованы лица, незаконно требовавшие деньги у граждан за прием на работу в Службу ASAN.

Об этом во вторник говорится в совместном сообщении Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В результате расследования, проведенного совместно с Госагентством, было установлено, что Нуреддин Гулиев, сговорившись с Закиром Мамедовым и Ясином Мамедовым, убедил своих отдельных знакомых в том, что путем дачи взятки устроит их на работу в центре «Службы ASAN» без какого-либо конкурса и интервью. Таким образом, путем мошенничества было присвоено в общей сложности 20 тысяч манатов.

Помимо этого в ходе следствия было установлено, что Гулиев, используя служебное положение, вошел в сговор с учредителями ООО Ayla LTD, Elvin İnşaat Servis Адалятом Заидовым и Рауфом Азизовым и обещал Магерраму Алиеву, что тот получит 100 тысяч манатов, если оставит банку в залог свой дом. Гулиев также сказал, что для этого предварительно Магеррам Алиев должно заплатить 15 тысяч манатов. Таким образом, Гулиев путем мошенничества присвоил эту сумму денег.

В результате следствия также было установлено, что Гулиев, Заидов и Азизов обманули Ильгара Гадимова, сказав, что для реализации совместного строительного проекта им нужны были деньги и вновь совершили мошенничество и присвоили 18 тысяч манатов.

По делу Нуреддину Гулиеву, Закиру Мамедову и Ясину Мамедову были предъявлены обвинение по статьям 178.2.1 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 178.2.2 (мошенничество, совершенное неоднократно), 178.2.3 (мошенничество с использованием своего служебного положения), 178.2.4 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба) и 32.4, 312.2 (дача взятки). Решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении Адалята Заидова по статьям 178.2.1, 178.2.3, 178.2.4 Уголовного кодекса избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Рауф Азизов за уклонение от следствия был объявлен в розыск, уголовное дело в отношении него было отложено, дела в отношении остальных лиц были направлены на рассмотрение в суд по тяжким преступлениям Баку.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению круга виновных лиц, возмещению нанесенного ущерба.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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