Работники каких сфер в Баку получают самую высокую зарплату

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2018 года средняя номинальная заработная плата в Баку составила 789,9 маната, что на 1,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом в среду говорится в сообщении Бакинского управления статистики.

По данным управления, самая высокая заработная плата в Баку у работников, занятых в сферах промышленности и страхования, в научной и технической сферах, сферах информации и связи, строительства.

Самая низкая заработная плата у работников, занятых в сферах здравоохранения и социальных услуг, сельского хозяйства, выполняющих операции, связанные с недвижимым имуществом, а также занятых в сферах образования, отдыха и развлечений.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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