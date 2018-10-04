К регулированию дорожного движения в Баку привлечены дополнительные наряды полиции

БАКУ /Trend/ - В Баку на территориях, где наблюдается плотное транспортное движение, в часы пик привлекаются дополнительные наряды для регулирования движения, сказал в четверг Trend начальник отдела по связям с общественными структурами и пропаганде безопасности дорожного движения Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

«На территориях средних школ, вблизи подземных и надземных пешеходных переходов, пешеходных «зебр» регулярно проводятся рейды, осуществляется профилактическая работа по пресечению передвижения пешеходов в неположенных местах. Также в центре внимания находятся меры борьбы с водителями, управляющими автомобилями в нетрезвом состоянии, превышающими скорость, допускающими случаи нарушения правил обгона и проезда на перекрестках», - сказал он.

Асадов подчеркнул, что изучение ситуации показало, что среди главных причин, создающих искусственные заторы – безучастное отношение к требованиям правил парковки. Каждый участник движения – водитель, пешеход должен уважительно относиться к интересам других людей на дорогах, отметил оню

Отметим, что в связи с началом нового учебного года дорожная полиция Баку, учитывая интенсивность движения на улицах и проспектах, примыкающих к учреждениям среднего и высшего образования, держит в центре внимания безопасность участников движения.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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