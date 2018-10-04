К регулированию дорожного движения в Баку привлечены дополнительные наряды полиции

4 октября 2018 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку на территориях, где наблюдается плотное транспортное движение, в часы пик привлекаются дополнительные наряды для регулирования движения, сказал в четверг Trend начальник отдела по связям с общественными структурами и пропаганде безопасности дорожного движения Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

«На территориях средних школ, вблизи подземных и надземных пешеходных переходов, пешеходных «зебр» регулярно проводятся рейды, осуществляется профилактическая работа по пресечению передвижения пешеходов в неположенных местах. Также в центре внимания находятся меры борьбы с водителями, управляющими автомобилями в нетрезвом состоянии, превышающими скорость, допускающими случаи нарушения правил обгона и проезда на перекрестках», - сказал он.

Асадов подчеркнул, что изучение ситуации показало, что среди главных причин, создающих искусственные заторы – безучастное отношение к требованиям правил парковки. Каждый участник движения – водитель, пешеход должен уважительно относиться к интересам других людей на дорогах, отметил оню

Отметим, что в связи с началом нового учебного года дорожная полиция Баку, учитывая интенсивность движения на улицах и проспектах, примыкающих к учреждениям среднего и высшего образования, держит в центре внимания безопасность участников движения.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Дорожная полиция Баку назвала причину затора на проспекте Нобеля
Общество 3 октября 19:10
Дорожная полиция Баку напомнила водителям ряда транспортных средств о необходимости техосмотра
Общество 1 октября 18:41
В Баку составлено около 900 тыс протоколов в отношении водителей – дорожная полиция
Общество 28 сентября 13:38
Дорожная полиция Баку предупредила владельцев ряда транспортных средств
Общество 28 августа 20:54
В Баку за прошлую неделю оштрафовано более 200 пешеходов
Общество 22 августа 15:38
Дорожная полиция призывает бакинцев пользоваться пешеходными переходами
Общество 15 августа 17:09
Лента новостей
Туркменистан планирует завершить строительство своего участка газопровода ТАПИ к 2019 году
Энергетика 13:05
В Турции возросло число компаний с катарским капиталом - Торгово-промышленная палата
Бизнес 12:55
"AccessBank" продлил срок кампании "ЧЕМПИОН по скидкам"
Бизнес 12:51
Энергетическая компания ОАЭ построит в Узбекистане ветряную и солнечную электростанцию
Энергетика 12:46
Туркменистан стал экспортером дорожного битума
Энергетика 12:43
Жители Армении устроили новый пикет у здания правительства в Ереване
Армения 12:40
В Калифорнии учреждена Ассоциация дружбы Монтерей-Лянкяран
Политика 12:36
Узбекистан и ОАЭ создали фонд прямых инвестиций на $1 млрд
Бизнес 12:33
В Грузии отметили рекордный рост числа туристов из России
Грузия 12:27