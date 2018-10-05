В Азербайджане начинается паспортизация пчелиных семей

БАКУ /Trend/ - С середины октября специальная комиссия, созданная в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, приступит к паспортизации пчелиных семей (ульев) по регионам, и каждая пчелиная семья получит идентификационный код. На основании этого впервые будет установлено точное количество пчелиных семей в стране.

Об этом в пятницу сказал Trend завотделом по связям с общественностью и информационному обеспечению минсельхоза Вугар Гусейнов.

«Сейчас имеются разные цифры по пчелиным семьям. Некоторые говорят, что в Азербайджане 300 тысяч пчелиных семей, другие - 360 тысяч. Но точное число будет установлено после проведения регистрации», - сказал Гусейнов.

По его словам, согласно «Порядку выдачи субсидий за каждую пчелиную семью (улей) физическим и юридическим лицам, занимающимся пчеловодством», утвержденному Кабмином, пчеловодам будет выплачиваться субсидия в размере 10 манатов ежегодно за каждую пчелиную семью (улей).

«Если в хозяйстве пчеловода 100 пчелиных семей получили идентификационный код, то ежегодно ему будет выдаваться 1000 манатов субсидий. После уточнения числа пчелиных семей в хозяйствах пчеловодов Государственный центр аграрного развития совместно с комиссией министерства выдаст справку пчеловоду, которая будет представлена в комиссию, которая и выдает субсидию, и средства будут перечислены на счет пчеловода», - сказал завотделом.

Он напомнил, что субсидирование будет действовать на протяжении пяти лет, включая 2018 год. Этот срок в дальнейшем может быть продлен.

Гусейнов отметил, что цель субсидий - оказать господдержку развитию пчеловодства, сохранить генофонд пчелиных семей.

«В период сбора продукции пчеловоды полностью забирают весь мед. Поэтому пчелы сталкиваются с проблемой питания, и в марте-апреле большинство пчелиных семей погибает. Поэтому государство предоставляет субсидию, чтобы часть меда оставалась пчелам и они не погибли», - сказал Гусейнов.

По его словам, выдача субсидий может расширить экспортные возможности пчеловодства.

Ранее заведующий ветеринарным отделом министерства сельского хозяйства Асаф Омаров сказал, что в Азербайджане 271 682 пчелиные семьи. По его словам, ежегодно каждая семья в среднем дает десять килограммов меда, ежегодное производство меда по республике составляет три тысячи тонн, потребление - пять тысяч тонн. Больше всего пчелиных семей в Загатальском (17097), Астаринском (12 429), Гахском (9 125), Лерикском (8 669) и Балакенском (8 581) районах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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