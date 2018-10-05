В Азербайджане оштрафованы браконьеры, изъято ружье

5 октября 2018 20:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате мероприятий, проведенных в Билясуварском, Нефтчалинском и Имишлинском районах сотрудниками Главного управления общественной безопасности МВД и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана с 24 - 30 сентября, были составлены административные протоколы в отношении четырех человек, нарушивших требования статей 272.3 (нарушение правил охоты) и 590 (нарушение правил хранения и ношения гражданского оружия и боеприпасов) Кодекса об административных правонарушениях, и применены штрафы в размере 3100 манатов.

В ходе принятых мер было изъято одно охотничье ружье, сданное в Нефтчалинское районное отделение полиции, сообщили в пятницу Trend в МВД.

Меры в этом направлении продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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