Завтра в Баку преимущественно без осадков

8 октября 2018 13:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами утром возможны кратковременные дожди, ветер южный, говорится в понедельник в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 15-17, днем - 18-22 градуса тепла, в Баку ночью - 15-17, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность – 70-80 процентов.

На некоторых горных территориях в районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди. Утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем - 19-24 градуса тепла, в горах ночью - 3-7, днем - 8-13 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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