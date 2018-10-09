Кямран Алиев: Без совместной деятельности борьба с коррупцией будет неэффективной

БАКУ /Trend/ - Борьба с коррупцией - одно из главных направлений политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Об этом во вторник сказал заместитель Генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Кямран Алиев.

Он отметил, что, несмотря на то, что борьба с коррупцией проводится специализированной структурой, для ее эффективности должны сотрудничать и другие государственные структуры.

«Коррупция столь же вредна для общества, как и болезнь для человеческого организма. Без совместной деятельности и цели борьба с коррупцией будет неэффективной», - сказал Алиев.

(Текст: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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