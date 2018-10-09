Кямран Алиев: Без совместной деятельности борьба с коррупцией будет неэффективной

9 октября 2018 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Борьба с коррупцией - одно из главных направлений политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Об этом во вторник сказал заместитель Генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Кямран Алиев.

Он отметил, что, несмотря на то, что борьба с коррупцией проводится специализированной структурой, для ее эффективности должны сотрудничать и другие государственные структуры.

«Коррупция столь же вредна для общества, как и болезнь для человеческого организма. Без совместной деятельности и цели борьба с коррупцией будет неэффективной», - сказал Алиев.

(Текст: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Главное управление по борьбе с коррупцией и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана подписали меморандум (ФОТО)
Политика 11:30
Заместитель генпрокурора Азербайджана избран вице-президентом Исполкома Международной ассоциации прокуроров
Политика 18 сентября 10:46
Большинство уголовных дел по незаконному строительству связано с Хатаинским и Ясамальским районами Баку – генпрокуратура
Общество 10 августа 10:59
В Азербайджане официально предупреждены главы строительных компаний - генпрокуратура
Общество 25 июля 15:00
В Азербайджане в суды направлены 115 уголовных дел против 184 обвиняемых в коррупции лиц - генпрокуратура
Политика 25 июля 12:14
Кямран Алиев: В связи с коррупцией к дисциплинарной ответственности привлечены 28 должностных лиц
Политика 25 июля 12:04
Лента новостей
Турция, Россия и Иран смогли предотвратить кризис в сирийском Идлибе - спикер парламента
Турция 12:00
Оборот наличности в Азербайджане значительно сократиться - Центробанк
Бизнес 11:55
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабмина, посвященное итогам социально-экономического развития за 9 месяцев и предстоящим задачам (ФОТО)
Политика 11:51
На центральном перекрестке в Баку нанесена первая желтая «вафельница»
Общество 11:51
В Азербайджане стартуют официальные продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max
ИКТ 11:49
МВФ: Инфляция в Азербайджане будет одной из самых низких в регионе
Бизнес 11:44
21-ой энергетической компании были предоставлены лицензии на деятельность в Турции
Энергетика 11:43
БВШН завоевала первые три места на Олимпиаде роботов
ИКТ 11:42
МВФ огласил прогнозы по росту экономики Узбекистана до 2024 года
Бизнес 11:38