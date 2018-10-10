Религиозные общины Азербайджана получили автомобили (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Фонде пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами 14 религиозным общинам были предоставлены автомобили "Khazar SD", говорится в сообщении комитета, распространенном в среду.
В церемонии приняли участие руководство и члены Попечительского совета Фонда.
В ноябре планируется выдача автомобилей еще семи религиозным общинам.
Участники мероприятия выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное внимание и заботу.
Отметим, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по улучшению материально-технического оснащения религиозных общин в Азербайджане, подписанному 11 сентября 2018 года, ранее четырем религиозным общинам Нахчыванской АР были переданы автомобили марки "NAZ Lifan 330".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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