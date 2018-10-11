Завтра в Баку местами ожидаются дожди, ветер усилится

11 октября 2018 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в отдельных местах временами прогнозируются дожди, северо-западный ветер местами усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем - 18-22 градуса тепла, в Баку ночью 15-17, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и поднимется с 765 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 80-90 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах проливные дожди с грозами, возможен град. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 14-17, днем 18-23, в горах ночью 5-9, днем 12-17 градусов тепла.

С 12 октября и до следующего утра на фоне временами усиливающегося северного ветра на Абшеронском полуострове ожидается некоторое снижение температуры, что может создать чувство дискомфорта у метеозависимых людей.

С 12 октября и до следующего утра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, в отдельных местах ожидаются кратковременные дожди.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно снизится на 2-4 градуса.

С завтрашнего утра начиная с северных районов и до полудня воскресенья погодные условия на территории страны будут нестабильными, пройдут грозы, временами ожидаются дожди. Местами осадки примут интенсивный характер, возможен град. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно снизится на 3-5 градусов. В реках повысится уровень воды, на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку местами возможны кратковременные дожди
Общество 10 октября 13:01
Завтра в Баку без осадков, до 21 градуса тепла
Общество 9 октября 13:58
Завтра в Баку преимущественно без осадков
Общество 8 октября 13:47
Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла
Общество 7 октября 18:10
Завтра в Баку до 18 градусов тепла
Общество 6 октября 14:09
В субботу ночью и утром в Баку местами ожидается дождь
Общество 5 октября 13:15
Лента новостей
Обнародована численность населения Азербайджана на сентябрь 2018 г.
Общество 17:32
На каких животных и птиц можно охотиться в Азербайджане
Общество 17:29
LTE провайдер Азербайджана готовится к коммерческому запуску ТВ-услуг
ИКТ 17:28
В Центре Гейдара Алиева состоится концерт группы Михаила Турецкого "Сопрано"
Общество 17:24
В Азербайджане начинается борьба с недобросовестными страховыми агентами (Эксклюзив)
Бизнес 17:19
Азербайджанский сухогруз будет плавать в водах Азовского, Черного и Средиземного морей (ФОТО)
Бизнес 17:14
Представлен первый прототип турецкого отечественного автомобиля (ФОТО)
Бизнес 17:09
Личные вещи Ростроповича и Вишневской выставят на торги в Лондоне
Культура 17:09
Белорусские продукты питания будут представлены на выставке в Тель-Авиве
Израиль 17:06