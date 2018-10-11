Бакинская музыкальная академия в Бакинской Высшей школе нефти (ФОТО)

11 октября 2018 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В конгресс-холле Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) состоялся концерт молодежного камерного оркестра «Baku Chamber Orchestra». Художественный руководитель оркестра – народный артист, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, дирижер – заслуженный артист Фуад Ибрагимов, директор – проректор Музыкальной академии, народная артистка Егяна Ахундова. Музыканты оркестра, среди которых – девять солистов и шестнадцать исполнителей, исполнили бессмертные произведения Фикрета Амирова, Гара Гараева, Тофика Гулиева, Муслима Магомаева, Ниязи и Акшина Ализаде, подарив присутствующим в зале преподавателям, сотрудникам администрации и студентам вуза незабываемые минуты встречи с подлинным искусством.

В заключение концерта зрители наградили артистов бурными аплодисментами. Выступив перед собравшимися, ректор БВШН Эльмар Гасымов выразил искреннюю благодарность проректору музыкальной академии, профессору Егяне Ахундовой за выступление и сотрудничество.

Камерный оркестр «Baku Chamber Orchestra» создан в 2011 году при Бакинской музыкальной академии. Среди музыкантов оркестра, с успехом выступавшего во многих странах мира, немало лауреатов различных престижных международных конкурсов.

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