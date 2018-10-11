Под одним из домов в Баку обнаружен разлив нефти

11 октября 2018 20:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Под одним из домов в Сураханском районе Баку обнаружен разлив нефти.

Об этом в четверг сообщили Trend в операционной компании Suraxanı Oil государственной нефтяной компании SOCAR.

Было отмечено, что на основе обращения жителей был проведен осмотр места происшествия.

"Стало известно, что под домом в небольшом количестве наблюдался разлив нефти. Частный дом, в котором была обнаружена утечка, находится в стороне от нефтяных вышек", - говорится в сообщении компании.

В сообщении отмечается, что специалисты ЗАО "Инженерные услуги Экол" были направлены на место происшествия, были взяты образцы нефти и направлены на анализ.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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