Бакинский зоопарк готов к зимнему сезону

БАКУ /Trend/ - Бакинский зоопарк завершил подготовку к зимнему сезону. Об этом в субботу сказал Trend директор зоопарка Азер Гусейнов.

По словам директора, кормовой запас зоопарка уже готов.

Директор добавил, специалисты проверили отопительную систему зоопарка, и она приведена в рабочее состояние. «В вольере крокодила, клетках обезьян, попугаев и змей, не переносящих холода, отопительная система полностью готова», - сказал Гусейнов.

Директор зоопарка добавил, что сегодня в зоопарке проживает свыше одной тысячи животных 150 видов. «Однако, имеется потребность в приобретении особей другого пола для проживающих в зоопарке ягуара и амурского тигра», - отметил Гусейнов.

Директор зоопарка сказал, что в Бакинском зоопарке много животных, которые впадают в зимнюю спячку: «В то же время, наибольшее число животных, впадающих в спячку, находится в зоопарках таких городов как Новосибирск и Сургут».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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