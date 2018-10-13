Телепередача производства Baku Media Center удостоена приза Международного фестиваля (ФОТО)

13 октября 2018 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Телевизионная передача “Оralar" производства Baku Media Center удостоена первого места в номинации “Телевизионные программы” на Международном фестивале туристических фильмов, прошедшем в столице Хорватии – Загребе, говорится в сообщении Baku Media Center, распространенном в субботу.

Первое место в номинации присуждено передаче за оригинальный формат и профессиональную подачу материала.

Загребский фестиваль является членом Международного комитета фестивалей туристических фильмов, и считается одним из самых престижных в этой области.

Фестиваль проводится под эгидой президента Хорватии. В этом году для участия на фестивале были представлены 807 работ из 91 страны.

В передаче "Оralar" производства Baku Media Center рассказывается о самых популярных городах мира. Цель этой развлекательной и информативной программы - путешествия по разным городам мира и представление их видимых и невидимых сторон азербайджанским зрителям.

К реализации проекта была привлечена профессиональная команда, а при съёмках использовалось новейшее оборудование.

По новому формату "Oralar" в передаче трое ведущих и каждый со своего ракурса рассматривает город, по которому путешествует.

Телепередача “Oralar” транслируется каждое воскресенье в 12:15 на канале ATV.

Зрители также могут посмотреть ее на странице Facebook «Oralar» и на канале YouTube.

Отметим, что Baku Media Center – ведущая и инновационная медиакомпания, выпускающая аудиовизуальные продукты в Азербайджане. Более подробную информацию о Центре можно найти на официальном сайте компании www.bakumediacenter.az, а также на Facebook, Youtube, Linkedin, в Instagram и Twitter.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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