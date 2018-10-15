ЗАО “AzerGold” определило победителей объявленной по случаю 100-летия АДР программы стипендий

БАКУ /Trend/ - ЗАО “AzerGold” определило победителей объявленной по случаю 100-летия создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР) программы стипендий, сообщает компания в понедельник.

Члены жюри, историки Фирдовсия Ахмедова и Анар Велиев, а также председатель функционирующего при ЗАО “AzerGold” Комитета корпоративной социальной ответственности Садига Мехтиева провели оценку участников конкурса на основе таких критериев, как наименее исследованная тема по истории АДР, составленный на основе академических требований рабочий план и список литературы.

В результате оценки, набрав наибольшее число голосов, победителями стали темы "Денежная политика и политика ценных бумаг в АДР", "Антипропаганда в большевистской прессе промышленных и аграрных вопросов АДР" и "Особенности Азербайджанского парламентаризма".

12-го октября в административном здании ЗАО “AzerGold” состоялась встреча между руководящими лицами ЗАО и победителями. В рамках встречи, член правления ЗАО “AzerGold”, заместитель председателя Октай Мамедов отметил, что программа стипендий внесет важный вклад в углубленное исследование истории АДР, а также в стимулирование исторических исследований. В свою очередь, победители высоко оценили значение конкурса и поблагодарили ЗАО «AzerGold» за созданные для проведения исторических исследований условия. Далее, с победителями были подписаны соответствующие договора. Согласно условиям договора исследователи, завершив работу в установленные сроки, представят свои исследования ЗАО “AzerGold”. Планируется оказание поддержки исследователям в публикации исторических исследований в различных органах печати.

Отметим, что объявленная в мае по случаю 100-летия создания АДР программа стипендий наравне с оказанием поддержки исследованию и пропаганде республиканских традиций, также преследует цель формирования молодых исследователей, специализированных на национальной истории и внесения вклада в их профессиональное развитие.

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