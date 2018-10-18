Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

18 октября 2018 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем в отдельных местах полуострова возможен дождь, ветер южный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем - 19-22, в Баку ночью - 15-17, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

Ночью и утром в некоторых восточных районах страны ожидается моросящий дождь, местами туман, слабый восточный ветер.

Ночью - 11-16, днем - 20-25, в горах ночью - 3-8, днем - 10-15 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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