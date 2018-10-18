В Центре Гейдара Алиева прошло V общереспубликанское интеллектуальное состязание знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в четверг прошло V общереспубликанское интеллектуальное состязание знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана».

Вначале на мероприятии прозвучал государственный гимн, был показан видеоролик с выступлением общенационального лидера Гейдара Алиева касательно молодежи.

Проект, организованный Центром Гейдара Алиева при поддержке министерства образования, нацелен на изучение жизни и деятельности общенационального лидера азербайджанского народа, сохранение наследия великого лидера и его пропаганду среди молодежи, а также на повышение интереса молодого поколения к науке, просветительским соревнованиям.

На мероприятии было проинформировано, что общереспубликанское интеллектуальное состязание «Гейдар Алиев и история Азербайджана» ежегодно проводится с 2014 года. Проведение нынешних соревнований 18 октября - в День государственной независимости, неслучайно. Сегодня минуло 27 лет со дня восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики, являющейся наследником Азербайджанской Демократической Республики. Хотя Азербайджан восстановил свою независимость в 1991 году, ситуация, существующая в стране до середины июня 1993 года, продемонстрировала хрупкость этой независимости. Возвращение в 1993 году по настоянию народа общенационального лидера Гейдара Алиева к политической власти стало началом стабильности и развития в Азербайджане. Современный Азербайджан под руководством великого лидера Гейдара Алиева стал развиваться во всех сферах.

Было отмечено, что в V общереспубликанском состязании знаний принимают участие команды 47 высших учебных заведений. Команды Азербайджанского института теологии, Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, в этом году впервые присоединились к конкурсу.

Студенты, на очной основе обучающиеся в высших учебных заведениях на уровнях бакалавра и магистра, и в этом году в целях подготовки к конкурсу, посетили Центр Гейдара Алиева. В расположенном в Центре Музее Гейдара Алиева они получили информацию об истории Азербайджана, жизни и деятельности общенационального лидера, на основе собранных здесь архивных материалов провели исследования.

Затем был продемонстрирован видеоролик о подготовке студентов к состязаниям.

Конкурс прошел в три тура, в каждом туре были представлены 12 вопросов, охватывающих историю, культуру, Азербайджана, наследие общенационального лидера Гейдара Алиева. Команды-победители были определены и награждены по сумме баллов, набранных по турам.

В состав жюри вошли представители Центра Гейдара Алиева, Министерства образования и Института истории Национальной Академии Наук Азербайджана. Впервые участвующий в соревновании студент второго курса Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Полад Габибов, поделившись своими впечатлениями, сказал: «Уже несколько раз я участвую в соревновании знаний, однако на состязаниях такого масштаба не был. Я очень горжусь этим. Эти соревнования дали нам возможность ближе ознакомиться с личностью Гейдара Алиева, жизнью и наследием великого лидера. Надеюсь, что игра пройдет интересно. Всем командам желаю успехов».

Подчеркнув высокий уровень организации соревнований, студент Азербайджанского института теологии Фирудин Гамидли сказал: «Институт теологии, созданный в феврале этого года соответствующим Распоряжением Президента Ильхама Алиева впервые участвует в этих соревнованиях. То, что соревнования связаны с именем общенационального лидера Гейдара Алиева придает нам особый стимул. Мы с большим настроем участвуем в этих соревнованиях. Наша команда серьезно подготовлена. Мы надеемся на себя и верим, что добьемся успеха».

В интеллектуальных соревнованиях команда Академии государственной пограничной службы Азербайджанской Республики была удостоена первого места, Академия имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности – второго, Полицейская академия Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики вышла на третье место.

Команды-победители были награждены.

Победитель соревнований студент IV курса Академии государственной пограничной службы, младший сержант Сеидали Аббасов сказал, что к соревнованиям готовился очень серьезно: «Мы рады, что как в прошлом, так и в нынешнем году , стали победителями соревнований. То, что эта победа состоялась в преддверии столетия создания пограничных войск, нас радует вдвойне. Мы выражаем признательность всем, кто приложил усилия для организации и проведения этих соревнований, носящих имя общенационального лидера Гейдара Алиева. Соревнования с каждым годом все более совершенствуются. По сравнению с предыдущими годами в этом году вопросы были сложнее. Несмотря на это, мы показали свою силу и одержали победу. Поэтому мы очень радуемся».

Отметив, что участие в соревнованиях знаний, посвященных общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, является большой гордостью для каждого молодого человека, капитан команды Полицейской академии Министерства внутренних дел Бахтияр Ализаде сказал, что очень рад достижению успехов на соревнованиях. Он выразил признательность Центру Гейдара Алиева, который играет большую роль в пропаганде наследия великого лидера среди студентов и молодежи.

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