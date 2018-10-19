БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начали выращивать новые сорта риса, привезенные из Италии.

Об этом сказал Trend заместитель главы Исполнительной власти (ИВ) Астаринского района Ильгар Малыев.

По словам замглавы ИВ, это сорта Apollo, Mexo и Okeana, которые отличаются от местных сортов риса.

«Эти сорта риса отличаются от местных сортов, в основном, своей урожайностью. Так, итальянские сорта риса Apollo, Mexo и Okeana на один гектар дают урожай в 60 центнеров. Урожайность местных сортов риса находится в пределах от 30 до 35 центнеров с гектара», - отметил Малыев.

Замглавы ИВ добавил, что помимо этого, в Астаре также уже достаточно давно выращивается иранский сорт риса «Хашими».

Малыев также сказал, что, несмотря на то, что выращиваемые в Астаре сорта риса демонстрируются на международных выставках под брендом Made in Azərbaycan, пока еще не налажен их массовый экспорт.

Замглавы ИВ добавил, что такие сорта риса, как «Садри», «Гасани», «Пахриз» и «Краснодарский» на протяжении многих лет выращиваются в Азербайджане. По его словам, урожайность этих сортов нормальная.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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