В Азербайджане начали выращивать новые сорта риса

19 октября 2018 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начали выращивать новые сорта риса, привезенные из Италии.

Об этом сказал Trend заместитель главы Исполнительной власти (ИВ) Астаринского района Ильгар Малыев.

По словам замглавы ИВ, это сорта Apollo, Mexo и Okeana, которые отличаются от местных сортов риса.

«Эти сорта риса отличаются от местных сортов, в основном, своей урожайностью. Так, итальянские сорта риса Apollo, Mexo и Okeana на один гектар дают урожай в 60 центнеров. Урожайность местных сортов риса находится в пределах от 30 до 35 центнеров с гектара», - отметил Малыев.

Замглавы ИВ добавил, что помимо этого, в Астаре также уже достаточно давно выращивается иранский сорт риса «Хашими».

Малыев также сказал, что, несмотря на то, что выращиваемые в Астаре сорта риса демонстрируются на международных выставках под брендом Made in Azərbaycan, пока еще не налажен их массовый экспорт.

Замглавы ИВ добавил, что такие сорта риса, как «Садри», «Гасани», «Пахриз» и «Краснодарский» на протяжении многих лет выращиваются в Азербайджане. По его словам, урожайность этих сортов нормальная.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Выделены дополнительные средства на строительство автодороги в Астаринском районе
Политика 10 декабря 2014 19:28
Выделены дополнительные средства на развитие Астаринского района
Политика 12 сентября 2013 17:54
Выделены дополнительные средства на развитие Астаринского района
Политика 15 июля 2013 17:51
В Астаринском районе произошло тяжелое ДТП, двое погибших
Происшествия 22 июня 2013 12:50
Селу Ардживан Астаринского района присвоен статус поселка
Политика 28 декабря 2012 17:37
Лента новостей
В Азербайджане разрабатывается новая Концепция по увеличению производства хлопчатника (Эксклюзив)
Бизнес 18:06
Минэкологии Азербайджана о текущей ситуации в оползневых зонах ряда территорий страны
Общество 17:52
Си Цзиньпин высоко оценил координацию России и Китая в международных делах
Россия 17:52
В зоне оползня на Бадамдаре в Баку активность не наблюдается - минэкологии
Происшествия 17:51
Звезды Кубы и Азербайджана представят вечер джаза jAzzeri Bands & Art
Культура 17:49
При падении вертолета на авианосец США пострадали 12 человек
США 17:49
Иран и Китай подписали контракт о производстве оборудования для опреснения воды
Экономика 17:44
Узбекистан и Кыргызстан обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Бизнес 17:39
Беларусь и Италия рассматривают возможность совместных проектов
Беларусь 17:38