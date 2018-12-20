В Бакинской Высшей школе нефти прошла встреча с руководством Ассоциации туризма Азербайджана

20 декабря 2018 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча ректора вуза Эльмара Гасымова с председателем Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахидом Багировым и главным исполнительным директором официального представительства AzTA в Индии Разином Гасаном, сообщает Trend в четверг со ссылкой на вуз.

Приветствовав гостей, ректор Эльмар Гасымов подробно рассказал им о становлении и успешной деятельности БВШН. Он, в частности, отметил, что в вузе созданы все необходимые условия для учебы иностранных студентов, а входящие в его инфраструктуру учебные аудитории и лаборатории, жилой и спортивный комплексы, библиотека и другие подразделения отвечают самым высоким международным стандартам. По словам ректора, БВШН, в отличие от других вузов, ежегодно организует для своих студентов программу летней стажировки в крупных национальных и международных компаниях в стране и за рубежом.

Председатель AzTA Нахид Багиров проинформировал о расширении азербайджано-индийских связей в последние годы во всех сферах. Все больше жителей Индии проявляют интерес к нашей стране, сказал он, а то, что образовательные программы в БВШН соответствуют европейским стандартам и преподавание ведется на английском языке, может стать привлекательным стимулом для представителей индийской молодежи, желающих здесь учиться. В свою очередь, Разин Гасан подчеркнул, что возглавляемое им представительство AzTA в Индии активно поддерживает развитие и укрепление сотрудничество двух стран, в том числе в области туризма и образования, и готово разработать рекомендации для организации учебы студентов из Индии в БВШН и участие представителей Высшей школы в образовательных выставках, проводимых в Индии.

На встрече были обсуждены и другие сферы сотрудничества, в том числе программы студенческого обмена, проведение совместных конференций и преподавание программы MBA БВШН в вузах Индии. Достигнута также договоренность о подписании меморандума между Высшей школой и официальным представительством AzTA в Индии с целью реализации этих инициатив.

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