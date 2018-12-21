Студенты Бакинской Высшей школы нефти побывали в детском доме (ФОТО)

21 декабря 2018 11:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Студенты Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) побывали в детском доме №1 в Низаминском районе Баку, где встретились с его юными обитателями. Поездка организована в рамках проектов БВШН по корпоративной социальной ответственности, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на вуз.

Директор детского дома Нармина Зохрабова рассказала гостям об учреждении и его воспитанниках, распорядке дня и организации их досуга, а также об образовательных программах для детей школьного возраста. Она особо подчеркнула, что государство проявляет постоянную заботу об этом детском доме и уделяет ему большое внимание. Как отметила Нармина Зохрабова, выпускники детского дома №1 успешно сдают вступительные экзамены в вузы и сегодня многие из них учатся в университетах Азербайджана и России.

Встретившись с младшими воспитанниками детского дома, студенты БВШН не спешили с ними расставаться, найдя время и для игр, и для общения. Малыши с радостью показывали гостям свои рисунки и поделки и с гордостью рассказывали о своих успехах. В заключение встречи студенты вуза раздали детям подарки и книжки, а детскому дому подарили телевизор.

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