В Национальной арене гимнастики представлено потрясающее шоу "Белоснежка и семь гномов" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Интересный сюжет, яркие и сложные акробатические и гимнастические номера, красивые костюмы, великолепное музыкальное оформление, восторг зрителей – все это долгожданное театрализованное гимнастическое новогоднее шоу "Белоснежка и семь гномов". Шоу представлено зрителям в воскресенье в Национальной арене гимнастики.

Новый год – это время чудес, добрых сказок и интересных подарков. Это волшебный период, когда каждый из нас, несмотря на возраст, загадывает заветное желание и верит, что оно обязательно исполнится. А еще под Новый год мы все ждем подарков. Потрясающий подарок для зрителей подготовила Федерация гимнастики Азербайджана, представив удивительное шоу "Белоснежка и семь гномов".

Национальная арена гимнастики была окутана в сказочное, праздничное настроение и волшебную атмосферу, которая ощущалась буквально во всем. Конечно, Новый год невозможно представить без любимых персонажей праздника - Деда Мороза и Снегурочки. Именно они вначале поздравили всех гостей мероприятия с Днем солидарности азербайджанцев мира, который отмечается 31 декабря, и наступающим Новым годом, и пожелали всего самого наилучшего.

Перед праздничным представлением было отмечено, что 2018 год запомнился азербайджанским гимнастам важными событиями. В Национальной арене гимнастики за этот год были проведены крупномасштабные соревнования, азербайджанские гимнасты завоевали медали международных соревнований и Чемпионатов Европы. Новый, 2019 год, также станет важным и богатым на мероприятия в сфере гимнастики - Национальная арена гимнастики примет у себя - Кубки мира, Чемпионаты Европы и Чемпионат мира.

Праздничный вечер начался с выступления детей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются гимнастикой. В их исполнении была представлена зажигательная гимнастическая композиция, которая была встречена бурными аплодисментами.

Шоу "Белоснежка и семь гномов" зрители ждали с особым волнением, ведь в Национальной арене гимнастики традиционно в преддверии Нового года проходит красочное представление, воспоминания о котором остаются навсегда.

Режиссер шоу "Белоснежка и семь гномов" - главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, а участвуют в нем гимнасты, тренеры и хореографы сборных команд Азербайджана по видам гимнастики. Шоу поставлено по мотивам сказки братьев Гримм. Представление началось с бала, где Белоснежка вместе с подданными кружится в танце. Интересным моментом стало то, что у всех участников бала в руках были предметы, с которыми выступают "художницы" – лента, обруч, булавы, мяч. Они легко вальсировали с ними, подкидывая вверх, то булавы, то мяч, создавая очень гармоничную композицию.

По сюжету шоу на Короля нападают разбойники и убивают его, Белоснежка остается жить в замке вместе с злой мачехой, которая однажды решает избавиться от нее и приказывает охотнику отвести Принцессу в лес и убить ее там. Но в самый последний момент охотник сжалился над беззащитной Принцессой и отпустил ее. Белоснежка одна в холодном лесу, где ее находят гномы, которые ее приютили. Однако, злая мачеха узнает, что Белоснежка жива и решает лично убить ее. Превратившись в старуху, она приносит Принцессе отравленное яблоко. Белоснежка откусывает кусочек и падает замертво. На помощь приходит влюбленный в Белоснежку Принц и спасает ее. В сказке добро побеждает зло и все заканчивается свадьбой Белоснежки и Принца.

В представлении были задействованы очень красивые декорации – замок Короля и дом гномов, интересно были обыграны гимнастические снаряды – конь, параллельные брусья, перекладины, бревно, батут. Шоу получилось очень масштабным - гимнасты, тренеры, хореографы продемонстрировали свой спортивный талант и артистизм. Представление объединило аэробную гимнастику, акробатику, художественную и спортивную гимнастику, прыжки на батуте, и все это в сочетании с интерактивными декорациями и потрясающими световыми эффектами.

Сценическое действо поражало своей масштабностью и исполнением. Гимнасты продемонстрировали невероятное мастерство, выполнив сложные гимнастические элементы, а также актерский талант. Каждый номер программы был исполнен удивительно красиво. Представление имело большой успех, и это благодаря огромному труду и таланту всех, кто над ним работал и участвовал в шоу. Каждый раз в преддверии Нового года азербайджанским гимнастам и их тренерам удается удивить и поразить публику великолепной постановкой и оставить неизгладимое впечатление, так было и сегодня.

Шоу было встречено бурными овациями зрителей и криками "Браво!". Все были в восторге – зрители от того, что стали свидетелями грандиозного шоу, а гимнасты, потому что подарили этот праздник публике.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.