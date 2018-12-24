В Баку по одному из маршрутов будут пущены еще 20 новых автобусов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) выпустит на автобусные линии по маршруту №64 20 новых автобусов, сказал в понедельник на презентации новых автобусов глава пресс-службы структуры Маис Агаев, сообщает Trend.

По его словам, работа перевозчика на этом маршруте была неудовлетворительной, поэтому БТА расторгло заключенный с ним контракт и подписало контракт с другим перевозчиком. «В БТА неоднократно поступали жалобы в связи с низким качеством качества пассажироперевозок, управлением автобусами непрофессиональными водителями, несоответствием технического состояния автобусов требованиям. Перевозчик не выполнил поставленные перед ним требования, поэтому договор был расторгнут», - сказал Агаев.

По его словам,автобусы маршрута №64 будут курсировать от станции метро «Нефтчиляр» в направлении Ени Гюнешли. «Новые автобусы в ближайшие дни будут выпущены на линии, и начнут оказывать услуги пассажирам с интервалом в 4 минуты. Карточная системы оплаты за проезд в них пока не применена. Автобусы оснащены пандусами. Маршрут будет функционировать по контракту, заключенному с OOO "General Avto Company", - сказал Агаев.

Глава пресс-службы структуры также напомнил, что в следующем году БТА ввезет в Азербайджан еще 300 автобусов. После этого будет обеспечен переход на карточную систему на всех обновленных маршрутах.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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