В Азербайджане редко регистрируется такое заболевание, как ветряная оспа - минздрав

25 декабря 2018 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане редко регистрируется такое заболевание, как ветряная оспа.

Об этом во вторник сказала Trend замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана Афаг Алиева.

Алиева отметила, что ни в одном дошкольном учреждении и школе не наблюдается роста случаев заболевания оспой.

«Ни в одном учреждении нет очагов болезни. Лечебно-профилактические учреждения своевременно ставят диагноз больным ветряной оспой, изолируют их от коллектива, обследуют и лечат их, местные отделения центра проводят противоэпидемические мероприятия», - сказала Алиева.

Замдиректора центра отметила, что в Азербайджане ветряная оспа не включена в группу неконтролируемых болезней.

«Возможно, что спустя несколько лет будет проводиться вакцинация против ветряной оспы. Однако сейчас данный вопрос не рассматривается», - отметила Алиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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