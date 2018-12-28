В Азербайджане изменен порядок распределения средств от продажи залогового имущества

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усовершенствован порядок распределения средств от продажи остановленного в залог имущества, сообщает в пятницу Trend.

В ходе пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) были приняты соответствующие изменения в закон "Об обременении движимого имущества".

Согласно изменениям, средства от продажи остановленного в залог имущества тратятся на содержание имущества, на расходы по его продажи, на удовлетворение требований лица, взявшего в залог имущество.

Оставшаяся часть средств от продажи имущества, оставленного в залог, в течение 10 дней возвращается лицу, оставившему залог.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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