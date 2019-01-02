Завтра в Азербайджане преимущественно без осадков

2 января 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром в отдельных местах возможен слабый туман, днем местами ожидаются дожди, ветер умеренный южный, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью 3-5, днем 7-10 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем в некоторых восточных районах возможны дожди. Местами ночью и утром будет туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-4 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, в высокогорных территориях - 15-17 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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