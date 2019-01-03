В вузах и ссузах Азербайджана началась экзаменационная сессия

БАКУ /Trend/ - С третьего января в высших и средних специальных учебных заведениях Азербайджана началась экзаменационная сессия осеннего семестра 2018/2019 учебного года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.

Согласно приказу министра образования Джейхуна Байрамова, руководители учебных заведений должны обеспечить проведение экзаменационной сессии на основе соответствующих нормативных документов, создать экзаменационный штаб в учебных заведениях. Также должны быть обеспечены оперативное рассмотрение поступающих жалоб, работа "горячей линии".

Средствам массовой информации будет регулярно предоставляться информация о работе "горячей линии" и ходе экзаменационной сессии.

Сессия продлится до второго февраля.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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