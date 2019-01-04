В Азербайджане будет запрещена эксплуатация старых автомобилей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не будут эксплуатироваться старые автомобили с низким уровнем безопасности.

Данный вопрос отражен в Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением главы государства от 27 декабря 2018 года, сообщает в пятницу Trend.

Для обеспечения безопасности транспортных средств Госпрограмма предусматривает подготовку и применение современных технических регламентов для них, повышение качества их техобслуживания, совершенствование правил техосмотра контроля над их техническим состоянием, поощрение широкого использования современных средств и технологий безопасности для ускорения использования новых технологий, а также запрет на эксплуатацию старых транспортных средств с низким уровнем безопасности.

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения и сохранения дорожной сети также предусматривается координация между организациями в ходе проектирования, строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог, оценка степени безопасности и контроля эксплуатации дорог, совершенствование работы по организации дорожного движения, грузо- и пассажироперевозок, обеспечение безопасности движения пешеходов, велосипедистов и других, незащищенных участников дорожного движения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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