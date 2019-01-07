Будет ли 21 января рабочим днем в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане День всенародной скорби – 20 Января является нерабочим днем, однако, несмотря на то, что он придется на воскресенье, следующий день будет рабочим, сообщает в понедельник Trend.

Напомним, что, согласно Трудовому кодексу, если праздничные нерабочие дни приходятся на выходные, то соответствующий выходной переносится на следующий после праздника день.

Отметим, что в этом году нерабочими днями в стране будут 8 марта - Международный женский день, 20, 21, 22, 23, 24 марта - праздник Новруз, 9 мая - День победы над фашизмом, 28 мая - День Республики, 5, 6 июня - праздник Рамазан, 15 июня - День национального спасения, 26 июня - День Вооруженных сил, 12, 13 августа - праздник Гурбан, 9 ноября - День Государственного флага, 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира.

Согласно пятой части ст. 105 Трудового кодекса и распоряжению Кабинета министров "О праздниках Новруз, Рамазан, Гурбан в 2019 году", в связи с тем, что выходные дни в 2019 году будут совпадать с праздничными днями, 25, 26 марта, 17 июня, 11 ноября будут считаться нерабочими в пятидневной рабочей неделе, 25 марта - в шестидневной рабочей неделе.

Также не считающееся рабочим днем 27 декабря является днем муниципальных выборов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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