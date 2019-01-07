Будет ли 21 января рабочим днем в Азербайджане?

7 января 2019 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане День всенародной скорби – 20 Января является нерабочим днем, однако, несмотря на то, что он придется на воскресенье, следующий день будет рабочим, сообщает в понедельник Trend.

Напомним, что, согласно Трудовому кодексу, если праздничные нерабочие дни приходятся на выходные, то соответствующий выходной переносится на следующий после праздника день.

Отметим, что в этом году нерабочими днями в стране будут 8 марта - Международный женский день, 20, 21, 22, 23, 24 марта - праздник Новруз, 9 мая - День победы над фашизмом, 28 мая - День Республики, 5, 6 июня - праздник Рамазан, 15 июня - День национального спасения, 26 июня - День Вооруженных сил, 12, 13 августа - праздник Гурбан, 9 ноября - День Государственного флага, 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира.

Согласно пятой части ст. 105 Трудового кодекса и распоряжению Кабинета министров "О праздниках Новруз, Рамазан, Гурбан в 2019 году", в связи с тем, что выходные дни в 2019 году будут совпадать с праздничными днями, 25, 26 марта, 17 июня, 11 ноября будут считаться нерабочими в пятидневной рабочей неделе, 25 марта - в шестидневной рабочей неделе.

Также не считающееся рабочим днем 27 декабря является днем муниципальных выборов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане объявлены нерабочие дни в 2018 г.
Общество 21 декабря 2017 20:44
В Азербайджане обнародованы нерабочие дни на праздники Новруз, Рамазан и Гурбан в 2018 г.
Общество 7 декабря 2017 18:30
В Азербайджане объявлены нерабочие дни в 2017 г
Общество 16 декабря 2016 11:20
В Азербайджане стали известны нерабочие дни в связи с праздниками в июне
Общество 31 мая 2016 19:36
В Азербайджане объявлены нерабочие дни в связи с праздником Рамазан
Общество 8 июля 2015 09:50
В праздничные дни в Баку выросло число вызовов скорой медпомощи
Общество 5 января 2015 11:46
Лента новостей
Минздрав Азербайджана об эпидемситуации в связи со свиным гриппом в сопредельных странах
Общество 12:09
Экономика столицы Казахстана демонстрирует рост
Казахстан 11:59
В Баку появится Остров монстров (ВИДЕО)
Интересное 11:55
Азербайджанский фундук будет поставляться в Ливан
Бизнес 11:44
СМИ: Власти Китая с 2014 года вернули из-за рубежа около 5 тыс. беглых коррупционеров
Китай 11:28
Президент Турции и лидер оппозиции проведут совместные митинги
Турция 11:28
Израиль нанес удары по лагерю ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты
Израиль 11:26
Абэ поклялся "поставить точку" в переговорах с Россией по Курилам
Другие страны 11:22
В Турции задержаны 100 военнослужащих
Турция 11:20