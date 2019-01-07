Стали известны имена азербайджанцев - погибшего и пропавшего без вести - в результате крушения судна у берегов Турции

БАКУ /Trend/ - Государственное морское агентство при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обнародовало имена азербайджанцев, погибшего и пропавшего без вести в результате крушения судна у берегов Турции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В Национальный центр агентства поступило сообщение о крушении в Черном море у берегов турецкой провинции Самсун грузового судна Volgabalt 214, плавающего под флагом Панамы.

В сообщении также говорилось, что два члена экипажа судна являются гражданами Азербайджана.

Национальный центр госагентства немедленно принял соответствующие меры. После установления связи с поисково-спасательным морским центром турецкого города Самсун стало известно, что девять из 13 человек доставлены на берег.

Согласно сообщению, было найдено тело старшего помощника капитана судна Ибрагимова Мамедали Сурхай оглу. Продолжаются поиски капитана судна Исмаилова Турбата Камиль оглу.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.