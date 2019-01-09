Новый проект в сфере образования: индивидуальный подход и профессиональная поддержка. (ФОТО)

9 января 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Prime Management & Consulting запустила свой очередной проект, связанный с образованием – Prime Education, сообщает в среду Trend со ссылкой на компанию.

Prime Education предлагает обучение за границей и дальнейшую профессиональную поддержку в разных странах мира. Деятельность компании направлена на поддержку студента в течение всего периода его обучения, а также помощь в поиске стажировок и работы.

«Наша цель - помочь каждому студенту стать профессионалом и настоящим экспертом в своей области» - говорит их главный консультант.

Prime Education предлагает программы для детей, абитуриентов, а также специалистов, которые хотели бы улучшить свои навыки и стать более конкурентоспособными в профессиональной сфере:

- Школы – пансионы

- Колледжи

- Подготовительные программы

- Программы бакалавриата и магистратуры

- MBA (бизнес-администрирование для руководителей)

- Языковые школы

- Программы по повышению квалификации

Prime Education уже является представителем ведущих университетов в сфере гостеприимства - Glion и Les Roches, а также ряда ведущих университетов Швейцарии, Великобритании, США, Канады, Чехии и других стран.

Компания использует индивидуальный подход к каждому студенту, бесплатно помогает ему с выбором страны и программы обучения, исходя из его возможностей и предпочтений, предоставляет бесплатную консультацию, визовую и другую поддержку на протяжении всего периода обучения. Prime Education предлагает не только дорогостоящие программы, но также и бюджетные варианты.

Учитывая заинтересованность азербайджанских университетов в привлечении иностранных студентов, Prime Education также сотрудничает с ведущими университетами страны и оказывает студентам поддержку с момента подачи документов и до завершения обучения.

Если Вы хотите продолжить свое обучение заграницей, Вы можете обратиться к представителям компании Prime Education и ознакомиться с ее деятельностью, посетив ее инстаграм и фейсбук страницы.

İnstagram: https://www.instagram.com/prime__education/?hl=ru

Facebook: https://www.facebook.com/primeeducation.az

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