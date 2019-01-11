В Азербайджане при закладке кладбищ будут применяться новые правила

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при закладке кладбищ, а также в связи с похоронными церемониями в обязательном порядке будут применяться новые правила.

Об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, Кабинет министров внес изменения в правила по закладке и управлению кладбищами.

Напомним, что согласно правилам закладки и управления кладбищами, утвержденным в декабре прошлого года, управление кладбищами передается муниципалитетам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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