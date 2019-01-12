В Азербайджане утверждены цены на лекарственные препараты и даты их вступления в силу (СПИСОК)

БАКУ /Trend/ - Тарифный (ценовой) совет Азербайджана принял очередное решение о регулировании цен на лекарственные средства, прошедшие государственную регистрацию, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Совет.

Совет утвердил оптовые цены для поставки лекарственных средств аптечным организациям и розничные цены для их реализации в аптечных организациях, а также даты их вступления в силу.

Дополнение, утвержденное этим решением - список, где указано торговое название лекарственных средств, активное действующее вещество, доза, фармацевтическая форма, торговая упаковка и ее объем, страна и компания производитель, оптовые и розничные цены, а также дата их вступления в силу.

Решение вступает в силу со дня подписания – с 11 января 2019 года.

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(Автор: Ильхама Алиева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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