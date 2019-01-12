В воскресенье вечером в Баку возможны дожди

12 января 2019 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако к вечеру возможны дожди, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром и вечером местами слабый туман, умеренный северо-западный ветер днем перейдет в умеренный юго-западный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью 0-2, днем 8-11 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных местах ожидаются дожди, в горных территориях снег, местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 4-8 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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