Завтра в Хатаинском районе Баку будут перебои в подаче газа

15 января 2019 20:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Хатаинском районе Баку будут перебои в подаче газа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Завтра с 09:00 до завершения ремонтных работ в связи заменой части газопровода, не пригодного к эксплуатации, новым полиэтиленовым газопроводом диаметров 400 миллиметров, частично в поселках А.Асланова, НЗС и на улицах К.Керимова, Д.Сафарова, М.Давуда в Хатаинском районе будут наблюдаться перебои в подаче газа.

Работы будут завершены в течение дня и подача газа будет восстановлена. В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку прошла конференция, посвященная безопасности в Восточной Европе и постсоветских странах (ФОТО)
Политика 17:40
В одном из районов Баку будут перебои в подаче газа
Общество 14 января 19:33
Генеральный директор Музея Востока: Баку - великолепный город (ФОТО)
Интервью 14 января 17:12
В Азербайджане значительно выросло потребление газа
Энергетика 14 января 16:43
Газифицировано 150 населенных пунктов в 42 районах Азербайджана
Энергетика 11 января 12:31
В Баку и Сумгайыте приняты меры в отношении пунктов незаконного забоя скота (ФОТО)
Общество 10 января 17:40
Лента новостей
В результате атаки на гостиничный комплекс в Найроби погибли пять человек
Другие страны 21:26
В Азербайджане создан штаб в связи с опасной гидрометеорологической ситуацией
Общество 21:06
Заяц и Волк из "Ну, погоди!" приехали в Баку (ФОТО)
Культура 20:57
Минэкономики Казахстана о росте ВВП в 2018 году
Экономика 20:51
Нефть марки WTI подорожала более чем на три процента
Энергетика 20:42
Палестина намерена получить полноценное членство в ООН
В мире 20:39
Спикер Армении пытается убедить остальных в правдивости той лжи, в которую он верит - МИД Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 20:39
Президент Ильхам Алиев принял бывшего Президента Франции Николя Саркози
Политика 20:26
Прогнозируется стабильность рынка недвижимого имущества Азербайджана
Бизнес 20:20