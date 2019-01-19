В Мингячевире завершен отбор детей из семей вынужденных переселенцев в Лагерь интенсивного обучения программированию (ФОТО)

19 января 2019 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ -В Мингячевире завершен прием документов в Лагерь интенсивного обучения программированию, организованный под девизом «Code for Future» («Кодируй будущее») для детей из семей вынужденных переселенцев. Как сообщает Trend, в отборе приняли участие 358 школьников, желающих овладеть передовыми навыками программирования. В результате проведенного отбора путевки в Лагерь получили 60 учащихся, показавших наилучшие результаты.

С 25 января по 3 февраля 2019 года отобранные участники под руководством опытных наставников будут участвовать в 10-дневном лагере ускоренного обучения (bootcamp). В рамках программы школьники получат возможность постичь основы программирования на таких языках, как Scratch, HTML и CSS. В целях обеспечения длительности проекта к учебному процессу будут также привлечены 8 местных специалистов по ИКТ. Наряду с уроками программирования, ученики будут привлечены к дополнительным тренингам по развитию социальных навыков и лидерских способностей.

Отметим, что основной целью проекта является повышение знаний школьников из семей вынужденных переселенцев, нашедших приют в Мингячевире, в сфере ИКТ, обучение их навыкам программирования, а также укрепление обучающего потенциала педагогов.

Участие в Лагере интенсивного обучения программированию, целью которого является содействие постижению точных наук, обретению новых друзей и свершению новых открытий, будет вестись на бесплатной основе. Проект поддержан посольством США в Азербайджане в целях развития местных общин и повышения уровня инклюзивного образования.

Аналогичный проект, участниками которого стали вынужденные переселенцы из Джебраильского района, был успешно реализован 5-14 сентября прошлого года в Билясуваре.

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