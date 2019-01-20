Хафиз Пашаев: Азербайджан всегда должен быть готов к борьбе за свою независимость

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ никогда не должен забывать события «Черного января», вошедшие в историю борьбы за свободу как день "пробуждения".

Об этом в обращении к студентам университета ADA сказал его ректор Хафиз Пашаев. Хафиз Пашаев выступил на мероприятии " 20 Января: Кровавая память", организованном Студенческим советом университета.

Он отметил, что если забыть историю, то это может обернуться для народа новыми трагедиями.

"Одной из причин того, что народ в начатой в конце 1980-х годов борьбе за свободу прошёл через такие тяжёлые события, стала недостаточная информированность о трагических событиях 1918 года, а также из-за неумения правильно оценить их. Мы всегда должны быть готовы к борьбе за свою независимость. Самым большим вкладом, который может дать юноша государству, является его образованность. У государства с сильными кадрами и позиция сильная. Выпускники ADA должны быть готовы к вызовам нового времени", - сказал Хафиз Пашаев.

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