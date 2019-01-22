В Азербайджане оштрафованы браконьеры-иностранцы

22 января 2019 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана задержали иностранных граждан, которые вели незаконную охоту вблизи села Халфали Имишлинского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

Было установлено, что браконьерами являются граждане ОАЭ Сухаил Али Обаид Захер Аль-Мухарамми и Мубарак Мухаммед Салем Балмур Аламери.

По факту были составлены акт и протокол, нарушители были оштрафованы на 4330 манатов.

У них были изъяты и выпущены в природу стрепеты - редкий вид птиц, которые внесены в Красную книгу Азербайджана.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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