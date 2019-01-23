ЮНИСЕФ: В роддомах Азербайджана не должно допускаться искусственного вскармливания (Эксклюзив)

23 января 2019 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В роддомах Азербайджана должны точнее и жестче соблюдаться требования по вскармливанию новорожденных материнским молоком. Об этом в среду сказал Trend глава азербайджанского представительства ЮНИСЕФ Эдвард Карвардин.

Он отметил низкий показатель по вскармливанию материнским молоком в Азербайджане. «Думаем, что это происходит из-за недостаточной информированности или неправильных рекомендаций. Поэтому медработников, контактирующих с молодыми матерями, необходимо дополнительно просвещать», - сказал глава представительства.

Карвардин отметил, что государством выработаны конкретная инструкция и требования. «Они должны безоговорочно выполняться, то есть в роддомах вообще не должно допускаться искусственного вскармливания», - сказал он.

Глава представительства ЮНИСЕФ добавил, что кормление новорожденного материнским молоком в первые дни жизни непосредственно влияет на его здоровье, иммунитет. «Это очень положительно сказывается на физическом и умственном развитии ребенка», - сказал он.

Отметим, что в 2017 году (данные по 2018 году пока не обнародованы) в стране на грудном вскармливании находились 89,7 тысячи новорожденных в возрасте до трех месяцев и 69,7 тысячи - в возрасте до шести месяцев. В 2017 году в Азербайджане 55,4 тысячи новорожденных находились на грудном вскармливании до года, 16,8 процента – до полутора лет, 7,8 тысячи – до двух лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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