Центральная научная библиотека НАНА подготовила список азербайджанцев-жертв репрессий

БАКУ /Trend/ - Центральная научная библиотека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) составила список азербайджанцев – жертв репрессий, могилы которых не были найдены, сообщает в четверг Trend.

Как сказала руководитель отдела комплектации Центральной научной библиотеки Назиля Гасанова, список из 546 человек был внесен в электронный каталог и размещен в базу Национальной цифровой памяти.

Руководитель отдела добавила, что данный список остается открытым, и в будущем, возможно, будут внесены дополнения.

Гасанова отметила, в период правления большевиков в Азербайджане около 100 тысяч человек - представителей интеллигенции, военных, деятелей культуры и искусств, ученых, писателей и религиозных деятелей был сосланы в Сибирь, Казахстан, а также в другие места.

Гасанова также сказала, что Центральная научная библиотека подготовила коллекцию «Могилы азербайджанцев, живших за рубежом». По ее словам, в ходе работы над этим трудом стало известно, что после падения Азербайджанской Демократической Республики (АДР) большинство лиц, участвовавших в создании АДР, стали жертвами репрессий. Сегодня отсутствует какая-либо информация о захоронении жертв репрессии в местах их заключения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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