Минздрав Азербайджана о вакцинации населения от кори

БАКУ /Trend/ - С середины прошлого года в Азербайджане стало регистрироваться увеличение случаев заболеваемостью корью.

Об этом во вторник сказала Trend заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, случаи заболеваемости регистрируются в основном среди взрослых.

«90 процентов таких случаев регистрируется у взрослых. В Азербайджане эти случаи также регистрируются и среди людей, которые не прошли вакцинации от кори», - сказала Алиева.

Алиева отметила, что, учитывая большое количество зараженных корью в европейских странах, а также в соседних с Азербайджаном странах, в марте для иммунизации взрослых планируется привести в страну вакцину от кори-краснухи.

«После того, как вакцина будет завезена в страну, будет объявлена вакцинация и для пожилого населения», - добавила замдиректора Центра.

Замдиректора Центра также сказала, чтобы родители отправили на вакцинацию еще не привитых детей.

«Согласно календарю дети в возрасте от одного года и до шести лет должны пройти вакцинацию. Если родители по какой-либо причине не отправили своих детей на вакцинацию, то и сейчас еще не поздно», - добавила Алиева.

По словам замдиректора Центра, родители могут отправить своих детей на вакцинацию вплоть до достижения ими 10 летнего возраста.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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