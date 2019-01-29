Минздрав Азербайджана заказал 160 тыс. доз противокоревой вакцины

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения распространения кори в Азербайджане минздрав поручил усилить работы по противокоревой вакцинации детей и внимательному изучению всех случаев заболеваний, связанных с подозрением на корь, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав.

В результате широких профилактических мер в Азербайджане с 2013 года не фиксировалось случаев заболевания корью.

В 2018 году в большинстве стран Европы, в том числе в соседней Грузии, вновь стала распространяться корь. С конца прошлого года были зарегистрированы случаи заболевания корью и в Азербайджане. В основном, корью заболели лица в возрасте 20-40 лет, не привитые от этого заболевания.

«В ближайшее время начнется дополнительная вакцинация лиц, которым по определенным причинам не была сделана прививка от этого заболевания. Минздрав заказал 160 тысяч доз противокоревой вакцины. Эпидемиологическая ситуация в стране в связи с заболеваемостью корью находится под контролем», - говорится в сообщении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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