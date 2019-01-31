Студенты Бакинской Высшей школы нефти едут на учебу в Испанию

БАКУ /Trend/ - Шесть студентов кафедры инженерии автоматизации процессов Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) продолжат обучение в Университете Алькала (Испания) в течение пяти месяцев – во время весеннего семестра 2018-2019 учебного года. Их поездка в город Алькала-де-Энарес, где находится университет, организована в рамках программы обмена студентами Erasmus+, сообщает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанский вуз.

Накануне отъезда студентов с ними встретился ректор БВШН Эльмар Гасымов. Во встрече также приняли участие преподаватели вуза, родители и друзья студентов. Как отметил Эльмар Гасымов, организация учебы группы учащихся Высшей школы в престижном испанском университете стала возможной благодаря успешному участию БВШН в международных проектах и сотрудничеству с зарубежными вузами. Ректор сообщил, что в рамках программы Erasmus+ на учебу в различные страны будут направлены и другие студенты.

Выступившие на встрече декан инженерного факультета Зафар Гурбанов, доцент кафедры инженерии автоматизации процессов Наиля Аллахвердиева, менеджер программ БВШН Наргиз Таривердиева пожелали студентам успехов в учебе и дали ряд рекомендаций. Поблагодарив ректора Эльмара Гасымова за поддержку и предоставленную возможность учебы за рубежом, студенты заверили его в том, что будут достойно представлять родной вуз и свою страну за ее пределами.

Студенты третьего курса кафедры инженерии автоматизации процессов БВШН Кямал Багирлы, Айсу Гамидлы, Ниджат Исмаилов, Вефа Мамедова, Сакина Нагизаде и Нариман Тагизаде выезжают в Испанию 31 января этого года.

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