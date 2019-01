500 лучших университетов мира - «UNEC-100»

БАКУ /Trend/ - UNEC предпринимает серьезные шаги в направлении повышения своей позиции в международном рейтинге высших учебных заведений. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении вуза, распространенном в четверг.

UNEC в 2015-2016 годах в списке “The Ranking Web” (“Webometrics”), являющимся самым престижным рейтингом высших учебных заведений, два года подряд сохранял лидерство среди университетов Азербайджана. Согласно показателям Webometrics, UNEC по весовому коэффициенту оценки (Impact) и критериям высокого качества (Excellence) был единственным университетом среди высших учебных заведений Азербайджана.

UNEC в таблице рейтинга развивающихся стран Европы и Центральной Азии агентства QS Великобритании в 2016-2017 годах был четвертым самым лучшим университетом экономического профиля региона.

В 2017-2018 годах UNEC добился еще одного успеха, став первым в стране по результатам рейтинга “uniRank”, определяющий веб-популярность университетов мира. Согласно оценке рейтинга, UNEC по ресурсам интернета избран лучшим и самым популярным высшим учебным заведением страны.

UNEC за увеличение с каждым годом числа изданий в престижных научных журналах и успешной интеграции в мировое научное пространство был избран самым передовым университетом по Web Science компанией “Clarivate Analytics”, и получил награды “Web of Science Awards – 2018” и “Most progressive universities in Web of Science for the last 3 years”.

UNEC, успешно шагающий в направлении сохранения экологического равновесия во имя устойчивого развития, в 2017 и 2018 годах получив место в ежегодном рейтинге самых «экологически чистых» университетов мира (UI Green Metric World University), два года подряд получил статус «Зеленый университет».

Укрепив позиции в международных рейтингах, UNEC завоевал новые успехи. Так, в рейтинге агентства QS развивающихся стран Европы и Центральной Азии на июнь 2018 и январь 2019 год UNEC по критерии «репутации работодателей» стал лучшим университетом для Азербайджана.

А в списке рейтинга “Webometrics”, обнародованном в январе 2019 года, UNEC по критерии «Лучший университет по академическим ссылкам» получил статус университета-лидера страны.

Стратегическая задача, цель и деятельность UNEC в направлении превращения в университет с высоким международным рейтингом определены в Стратегии развития«UNEC-100». UNEC, повышая сотрудничество с авторитетными рейтинговыми организациями и постоянно учитывая требования рейтинговых организаций на всех ступенях менеджмента университета, намерен в свое 90-летие стать лучшим в числе 1000, а в 100-летие лучшим университетом в числе 500 университетов мира.

