Начинается прием документов в магистратуру вузов и АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил прием документов в магистратуру вузов и Национальной академии наук на 2019/2020 учебный год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Прием заявлений бакалавров ведется посредством интернета.

Для участия в экзамене бакалавры с 1 по 11 февраля должны создать "личный кабинет" на странице сайта ГЭЦ ekabinet.dim.gov.az и перевести на свой счет в "личном кабинете" сумму, необходимую для подачи заявления.

В указанные сроки бакалавры должны заполнить и подтвердить электронное заявление на странице сайта ГЭЦ http://eservices.dim.gov.az/erizemag/erize

Приемный экзамен в виде тестов проводится в два тура. Первый тур пройдет 24 февраля, второй - 26 мая.

Выбор специальности для поступления в магистратуру проводится после объявления результатов оценки знаний по предметам специальности.

Прием в магистратуру на конкурсной основе проводится только на основе баллов, набранных на экзамене.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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