Около 30% азербайджанских учителей младше 35 лет - министр

1 февраля 2019 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время число учителей в Азербайджане составляет 144 414 человек, 39 179 из которых, то есть 27 процентов, в возрасте до 35 лет.

Об этом в пятницу в ходе выступления на встрече с группой молодых учителей сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает Trend.

Байрамов отметил, что 6099 из этих учителей – жители Баку.

По его словам, в последнее время в Азербайджане проводятся целенаправленные мероприятия по стимулированию учителей, повышению их профессионализма, повышению авторитета профессии учителя.

Байрамов сказал, что в прошлом году в отношении 2724 из около 4100 принятых на работу учителей были применены стимулирующие меры.

«За последние пять лет конкурс по приему на работу успешно прошли 18 136 учителей», - сказал министр.

По его словам, по сравнению с предыдущими годами втрое выросло число желающих работать учителями. Байрамов сказал, что если в 2014 году специальность учителя выбрали 922 человека, набравших 500 и более баллов, то в 2017 году данный показатель достиг 1370 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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