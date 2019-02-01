Загрязняют Каспийское море в основном сточные воды - министертсво

БАКУ /Trend/ - Загрязняют Каспийское море в основном сточные воды.
Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал заведующий отделом министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мирсалам Ганбаров.
По его словам, некоторые структуры сбрасывают сточные воды в Каспийское море.
Завотделом также сказал, что сточные воды должны попадать в море после очистки и обезвреживания.
«Но на некоторых предприятиях используют системы, не отвечающие международным стандартам и сделанные примитивным способом, и называют их очистным сооружением. В настоящее время существуют технологии, очистные сооружения для очистки сточных вод, которые очень просты и легки в управлении. На некоторых предприятиях нашей страны также используются данные технологии», - добавил завотделом.
Ганбаров сказал, что для предотвращения загрязнения Каспийского моря министерство призывает предприятия в ближайшее время установить модульные и стационарные сооружения, отвечающие современным стандартам, которые просты в управлении, а также выгодны с финансовой точки зрения.
«Наши эксперты будут контролировать процесс управления сточными водами. Сегодня через СМИ мы еще раз призываем и рекомендуем установить в ближайшее время эти сооружения», - добавил Ганбаров.
(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)
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