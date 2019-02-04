Общественное объединение "Региональное развитие" провело в Лянкяране тренинг для администраторов объектов общепита (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Лянкяран при организационной поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева в рамках проекта «Повышение качества услуг в объектах общественного питания регионов» прошел очередной тренинг, сообщает в понедельник Trend.

В тренингах приняли участие администраторы более 20 ресторанов Лянкяранского, Астаринского, Масаллинского, Лерикского, Ярдымлинского и Джалилабадского районов.

Цель двухдневного тренинга – повысить уровень предоставления услуг в соответствующих объектах общественного питания регионов, увеличить знания и опыт служебного персонала в этих объектах, оказать методическую помощь работникам общепита по инфраструктурным и санитарно-гигиеническим требованиям, соответствующим международному опыту, оказать поддержку развитию туризма в регионах.

На тренинге, который проводил тренер с международным сертификатом Эмин Новрузов, участникам была дана информация об организации услуг в объектах общественного питания, о стандартах и этике оказания услуг, правилах обслуживания клиентов, сервировке стола, правилах гигиены и санитарии, стиле одежды, требованиях к внешнему виду и другие. Для участников были созданы условия для того, чтобы они на практике продемонстрировали усвоенные знания.

Отметим, что данный проект стал победителем на 11-м конкурсе грантов Фонда молодежи. В его рамках были проведены тренинги в Шеки и Губе.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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