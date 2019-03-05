Работы азербайджанских художников прошли в финал международного конкурса Portrait Now! 2019 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во Львове прошла выставка работ финалистов международного конкурса портретного искусства имени пивовара Я. К. Якобсена Portrait Now! 2019, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Carlsberg Azerbaijan.

На выставке, организованной Фондом Carlsberg в Музейно-культурном комплексе пивной истории «Львиварня», были представлены 30 работ участников из стран Восточной Европы, в том числе Азербайджана, которые прошли отборочный этап конкурса и вышли в финал.

Из Азербайджана в отборочном этапе приняли участие 142 работы, восемь из которых были отобраны для регионального этапа конкурса и представлены на выставке в «Львиварне». Так в финал конкурса из Азербайджана попали работы Вагифа Гусейнова, Закира Мехтиева, Эльгиза Гусейнова, Ильхама Мирзаева, Мустегиля Балаева, Айнур Самедовой, Замига Рзаева и Сахиба Гусейнова.

По регламенту конкурса Portrait Now! 2019, международное жюри должно было отобрать лучшие работы, которые побороться в мае этого года за главные призы в Копенгагене. Однако жюри единогласным решением выбрало все 30 работ финалистов, которые будут направлены в столицу Дании, где поборются за международное признание и главный приз конкурса – 85 000 датских крон (22 000 AZN).

Отметим, что Portrait Now! 2019 – это 7-й международный конкурс имени пивовара Я.К. Якобсена, который проводит Фонд Carlsberg на территории Национального исторического музея в замке Фредериксборг (Дания). Впервые данная портретная премия была вручена в 2007 году, чтобы привлечь интерес к искусству в целом и к портрету как жанру в частности. Философия премии: через воссоздание образа человека автор передает его внутренний мир.

Кроме того, с целью поддержки талантливых азербайджанских художников, компания Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с Национальным музеем искусств Азербайджана, Государственной академией художеств Азербайджана и Союзом художников Азербайджана учредила в рамках данного конкурса собственную экономинацию From Waste to Art.

Основным требованием к работам в данной номинации было отражение экологической тематики в сюжете или материалах, из которых был изготовлен портрет. Победителем в экономинации стала Кямаля Керриган, изготовившая портрет из отходных бумажных материалов. В качестве приза стали поездка художницы на выставку Portrait Now! 2019 в «Львиварне» и участие ее работы на данной выставке.

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